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20:44, 27 октября 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на 1,5 года за продажу ручек с диктофонами и часов с камерами

Жителя Самары осудили на 1,5 года за продажу часов с видеокамерами и ручек с диктофонами

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жителя Самары осудили на 1,5 года за продажу 40 единиц «шпионской» техники, позволяющей скрыто получать информацию. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает «КП» со ссылкой на УФСБ по Самарской области.

По данным ведомства, россиянин заказывал устройства через интернет себе на квартиру и перепродавал их. Преступление выявили сотрудники ФСБ. Они изъяли у мужчины часы с видеокамерой, ручки с диктофоном и функцией видеозаписи и спецсредства для определения местоположения.

Продавца задержали и возбудили в отношении него дело.

25 августа сообщалось, что ФСБ задержала 33-летнего жителя Ярославля за продажу трех сумок со скрытыми камерами.

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Елизавета Новикова
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