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ФСБ задержала россиянина за продажу трех «шпионских» сумок со скрытыми камерами

«Ъ»: ФСБ задержала 33-летнего жителя Ярославля за продажу трех сумок со скрытыми камерами

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Ярославле сотрудники ФСБ задержали 33-летнего местного жителя за продажу трех сумок со скрытыми видеорегистраторами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Отмечается, что «шпионские» сумки с камерами россиянин самостоятельно изготовил в 2021 году. «Производство и сбыт подобных устройств, позволяющих собирать информацию о лицах без их согласия, создают условия для нарушения конституционного права граждан на неприкосновенность частной жизни», — рассказали в спецслужбе.

В отношении мужчины возбудили дело по статье 138 («Незаконный оборот специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации») УК РФ. Ему грозит до четырех лет колонии.

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Елизавета Новикова
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