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16:01, 30 мая 2024Экономика

Гигантские крысы и плесень захватили дом в российском городе

Жители Владимира пожаловались на плесень и выползающих из унитазов крыс

Фото: Brett Jordan / Unsplash

Во Владимире многоквартирный дом захватили гигантские крысы и плесень. Об этом сообщают «Владимирские новости».

Жильцы дома номер 28 на улице Элеваторной пожаловались, что им приходится находиться среди черной плесени, которой пронизаны стены и потолки. Помимо этого, россияне вынуждены бороться с вылезающими из унитазов огромными крысами и текущей крышей.

В стенах квартир образовались сквозные трещины. При этом некоторые несущие конструкции выполнены из дерева. В доме также несколько раз загоралась проводка. Одна из жительниц призналась, что из-за плесени у нее развился астматический синдром.

По иску прокуратуры суд признал дом аварийным, часть жителей уже покинули свои квартиры и снимают жилье в других местах. Однако расселением многоквартирного здания власти пока не занимаются.

Ранее на выползающих из унитаза крыс пожаловались жители Тюмени. Россияне столкнулись с серьезными коммунальными проблемами — в том числе с отсутствием горячей воды, а также зловонным запахом в квартирах.

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      Нина Ташевская
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