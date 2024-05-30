Гигантские крысы и плесень захватили дом в российском городе

Жители Владимира пожаловались на плесень и выползающих из унитазов крыс

Во Владимире многоквартирный дом захватили гигантские крысы и плесень. Об этом сообщают «Владимирские новости».

Жильцы дома номер 28 на улице Элеваторной пожаловались, что им приходится находиться среди черной плесени, которой пронизаны стены и потолки. Помимо этого, россияне вынуждены бороться с вылезающими из унитазов огромными крысами и текущей крышей.

В стенах квартир образовались сквозные трещины. При этом некоторые несущие конструкции выполнены из дерева. В доме также несколько раз загоралась проводка. Одна из жительниц призналась, что из-за плесени у нее развился астматический синдром.

По иску прокуратуры суд признал дом аварийным, часть жителей уже покинули свои квартиры и снимают жилье в других местах. Однако расселением многоквартирного здания власти пока не занимаются.

Ранее на выползающих из унитаза крыс пожаловались жители Тюмени. Россияне столкнулись с серьезными коммунальными проблемами — в том числе с отсутствием горячей воды, а также зловонным запахом в квартирах.