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19:22, 19 апреля 2024Экономика

Россияне пожаловались на выползающих из унитаза крыс

Жители Тюмени пожаловались на рассыпающийся дом и выползающих из унитаза крыс

Фото: Zheng Huansong / Globallookpress.com

В Тюмени жильцы многоквартирного дома пожаловались на отсутствие горячей воды и буквально рассыпающееся из-за коммунальных проблем здание. Об этом сообщает городской портал Megatyumen.ru.

Изначально здание на улице Малышева, 24 было задумано как двухэтажная гостиница, но в 1985 году его переделали в пятиэтажную «малосемейку». Долгое время в доме жили люди, которые вели аморальный образ жизни, — так сложилась плохая репутация дома. Однако в последнее время этот вариант жилья выбирают молодые семьи, чтобы сэкономить.

Жильцы столкнулись с серьезными коммунальными проблемами — в том числе с отсутствием горячей воды и подвала, из-за чего сантехникам сложнее проводить работы. В здании стоит зловонный запах из-за проблем с канализацией, а из унитаза, по словам жильцов, часто выползают крысы.

При этом собственники дома утверждают, что перевод на товарищество собственников недвижимости был проведен незаконно.

Ранее тараканы оккупировали двор в московском районе Зябликово. По словам жильцов, насекомые выползают из теплотрассы каждый вечер. Днем на этом месте кормят голубей.

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      Нина Ташевская
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