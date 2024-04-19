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10:37, 19 апреля 2024Экономика

Тараканы оккупировали московский двор и попали на видео

Тараканы из теплотрассы заполонили двор в московском районе Зябликово

Тараканы заполонили двор в московском районе Зябликово. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

На опубликованных кадрах видно, что тараканы заполнили люк теплотрассы, расположенный возле детской площадки у дома на Шипиловской улице. По словам жителей дома, тараканы выползают из теплотрассы каждый вечер. Днем на этом месте кормят голубей.

Ранее жители дома на улице Карла Маркса в Озерске Челябинской области пожаловались на пожилую женщину, которая развела дома крыс. Соседи рассказали, что из-за крыс в доме стоит невыносимый запах, поселились тараканы, а также постоянно «кто-то скребется».

На засилье крыс также жаловались жители микрорайона Зенино в подмосковных Люберцах. Они рассказали, что животные начали прогрызать навесные потолки.

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      Мария Черкасова
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