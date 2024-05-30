Глава Крыма высказался о предотвращенных диверсиях в регионе

Аксенов: ФСБ предотвратила диверсии на объектах критической инфраструктуры Крыма

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила ряд диверсий и терактов на железной дороге и других объектах критической инфраструктуры Крыма. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Сергей Аксенов.

По словам чиновника, работа спецслужб достойна самой высокой оценки.

«Они (сотрудники ФСБ — прим. «Ленты.ру») — профессионалы с большой буквы, мужественные и отважные люди, настоящие бойцы невидимого фронта», — высказался о действиях сотрудников ФСБ Аксенов. Он поблагодарил их за работу и добавил, что без наказания не станется ни один злоумышленник.

Как сообщалось ранее, террористические акты в Крыму планировались украинскими спецслужбами. Для их осуществления Главное управление разведки Министерства обороны Украины завербовали пять местных жителей.