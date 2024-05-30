Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:56, 30 мая 2024Культура

Ирина Безрукова рассказала о характере Заворотнюк

Актриса Безрукова назвала Заворотнюк ярким и жизнерадостным человеком
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк
Ирина Безрукова

Ирина Безрукова. Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Российская актриса Ирина Безрукова рассказала о характере звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.

Безрукова сообщила, что была знакома с Заворотнюк много лет, и описала ее как яркого жизнерадостного человека. «Когда-то очень давно я работала в театре Олега Табакова, и туда пришла совсем юная Настя. Выпускался спектакль "Страсти по Бумбарашу", где у нее была главная женская роль», — вспомнила она. Безрукова отметила, что молодая актриса сразу заявила о себе.

Безрукова принесла свои соболезнования родным и близким Заворотнюк.

Близкие Заворотнюк в четверг, 30 мая, сообщили о ее смерти. Актриса умерла после продолжительной болезни: в 2019 году у нее диагностировали рак мозга. Родные Заворотнюк также уточнили, что о месте и времени прощания с ней они сообщат позже.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Актриса Анастасия Заворотнюк пять лет боролась за свою жизнь. Почему она не смогла победить болезнь?

      Депутат оценила обвинения в гендерной дискриминации из-за отставки главы ХМАО

      Эрдоган обвинил военные лобби в блокировке стамбульских переговоров по Украине

      Получивший серьезную травму Варламов пожаловался на стоимость лечения в Европе

      Мост в российском регионе обрушился и отрезал 10 деревень от города

      Названы районы Москвы с самыми дорогими квартирами

      Sony намеренно отложила релиз PlayStation 5 Pro

      Россиянкам назвали одежду для создания визуально тонкой талии

      Зеленский отстранил близких к Вашингтону чиновников

      Убитая разведчиками ВС России девушка служила в ВСУ и сдалась в плен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше