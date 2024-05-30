Российская супермодель Ирина Шейк прогулялась по Нью-Йорку в шортах-трусах

Российская супермодель Ирина Шейк прогулялась по Нью-Йорку в откровенном наряде. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 38-летнюю манекенщицу в синей джинсовой рубашке, поверх которой она также надела черную распахнутую рубашку. Кроме того, знаменитость примерила шорты-трусы из денима с кружевной отделкой и сапоги гармошкой до колена в ковбойской эстетике, оформленные бахромой.

Также модель надела солнцезащитные очки в спортивном стиле и дополнила образ массивными серьгами-кольцами. В то же время она несла в руках свою собаку черного окраса.

Ранее в мае Ирина Шейк также снялась в бикини во время отдыха.