«Исламский джихад» показал новое видео с похищенным гражданином России

«Исламский джихад» показал новое видео с похищенным гражданином РФ Трухановым

Военное крыло радикального движения «Исламский джихад» группировка «Сарая аль-Кудс» показало новое видео с находящимся в заложниках гражданином России Александром Трухановым, который был похищен во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Видео опубликовано в Telegram-канале движения.

Дата записи опубликованных кадров неизвестна. На видео мужчина говорит на иврите, что с ним все в порядке, несмотря на продолжающиеся со стороны Израиля обстрелы сектора Газа.

29 мая радикальное движение впервые показало кадры, на которых мужчина, представившейся как Александр Труфанов, на иврите обратился к израильтянам с призывом к терпению и пообещал в ближайшие дни рассказать о том, как был похищен.

Посольство Израиля в России подтвердило личность Труфанова. Дипломаты уточнили, что у мужчины россиянина имеется двойное гражданство. Он был похищен вместе с семьей, однако его мать, бабушку и невесту удалось освободить, его отец нападение боевиков не пережил.