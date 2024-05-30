Китай пригрозил Тайваню войной из-за объявления независимости

Минообороны Китая: признание независимости Тайваня будет означать войну

Признание Тайванем своей независимости будет означать войну с Китаем. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь в ходе брифинга, передает CCTV.

«Сепаратистская деятельность в поддержку "независимости Тайваня" представляет собой самую большую реальную угрозу миру в Тайваньском проливе. Это равносильно войне, и не может быть мира, если есть разделение», — предупредил У Цянь.

Представитель отметил, что речь нового президента Тайваня Лая Циндэ «полна лжи и злобы» по отношению к его соотечественникам, а также лести перед «иностранными хозяевами». По его мнению, это является признанием в «опоре на внешние силы для достижения независимости».

Он также сообщил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) берет на себя миссию защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Он подчеркнул, что она «всегда была готова решительно разгромить все сепаратистские заговоры», направленные на независимость Тайваня, а также пресечь любое иностранное вмешательство.