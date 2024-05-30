Bloomberg: компаниям Маска предрекли сложный период из-за проблем в Tesla

Проблемы в принадлежащей миллиардеру Илону Маску компании Tesla угрожают стабильности и других его предприятий. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, в компании по производству автомобилей «царит беспорядок», не прекращаются увольнения, а также расшатан моральный дух сотрудников. Помимо этого, падают акции компании, продажи не растут — некоторые инвесторы полагают, что во главе фирмы стоит «рассеянный руководитель», сообщает Bloomberg.

Кроме того, Bloomberg уточняет, что раньше, когда дела во всех организациях шли хорошо, инвесторов не волновали возможные сложности, связанные с тем, что всеми компаниями руководит один человек.

Ранее стало известно, что консалтинговая компания Glass Lewis рекомендовала акционерам Tesla проголосовать против предоставления Илону Маску опционов на 56 миллиардов долларов