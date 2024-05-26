Инвесторы планируют лишить Маска более 50 миллиардов долларов

FT: инвесторы планируют лишить Илона Маска опционов на $56 млрд

Консалтинговая компания Glass Lewis рекомендовала акционерам Tesla проголосовать против предоставления Илону Маску опционов на 56 миллиардов долларов. Об этом сообщило издание Financial Times.

Glass Lewis пришла к выводу, что положенный Маску пакет акций является чрезмерным, а также ущемляющим права других акционеров. Кроме того, компания заявила, что переезд Tesla в Техас создает дополнительные риски для инвесторов.

Ранее стало известно, что из-за повышенной солнечной активности, наблюдавшейся 13-14 мая, несколько спутников системы Starlink «выбило» с позиций. Вспышки класса X, зафиксированные на Солнце, в тысячу раз сильнее обычных, что оказало влияние на работу спутников Starlink, используемых ВСУ.

Владелец компании SpaceX Маск заявил, что Россия пытается заглушить работу спутников. На противодействие этому корпорация тратит огромные деньги, подчеркнул бизнесмен.