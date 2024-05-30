Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:43, 30 мая 2024Экономика

Крупнейший производитель автомобилей в мире резко снизил продажи

Toyota сократила продажи автомобилей из-за падения спроса в Китае и Японии

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Toyota в апреле сократила мировые продажи автомобилей на 4,5 процента, до 835 788 единиц, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании, акции которой подешевели на фоне появления статистики.

На момент публикации материала их стоимость снижалась на 2,18 процента.

Такую динамику продаж крупнейшего в мире производителя автомобилей зафиксировали из-за падения спроса в Китае и Японии. В этих странах объем реализации авто упал на 27 и 14 процентов соответственно, в то время как в Европе число реализованных машин выросло на 20 процентов.

При этом, по итогам 2024 финансового года, который завершился 31 марта, Toyota продала 10,309 миллиона машин, впервые преодолев отметку в 10 миллионов. Также по итогам календарного 2023 года японский автопроизводитель увеличил выпуск на 10,8 процента, достигнув рекордного за всю историю концерна результата в 9,23 миллиона единиц.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Актриса Анастасия Заворотнюк пять лет боролась за свою жизнь. Почему она не смогла победить болезнь?

      Депутат оценила обвинения в гендерной дискриминации из-за отставки главы ХМАО

      Эрдоган обвинил военные лобби в блокировке стамбульских переговоров по Украине

      Получивший серьезную травму Варламов пожаловался на стоимость лечения в Европе

      Мост в российском регионе обрушился и отрезал 10 деревень от города

      Названы районы Москвы с самыми дорогими квартирами

      Sony намеренно отложила релиз PlayStation 5 Pro

      Россиянкам назвали одежду для создания визуально тонкой талии

      Зеленский отстранил близких к Вашингтону чиновников

      Убитая разведчиками ВС России девушка служила в ВСУ и сдалась в плен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше