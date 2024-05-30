Крупнейший производитель автомобилей в мире резко снизил продажи

Toyota сократила продажи автомобилей из-за падения спроса в Китае и Японии

Toyota в апреле сократила мировые продажи автомобилей на 4,5 процента, до 835 788 единиц, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании, акции которой подешевели на фоне появления статистики.

На момент публикации материала их стоимость снижалась на 2,18 процента.

Такую динамику продаж крупнейшего в мире производителя автомобилей зафиксировали из-за падения спроса в Китае и Японии. В этих странах объем реализации авто упал на 27 и 14 процентов соответственно, в то время как в Европе число реализованных машин выросло на 20 процентов.

При этом, по итогам 2024 финансового года, который завершился 31 марта, Toyota продала 10,309 миллиона машин, впервые преодолев отметку в 10 миллионов. Также по итогам календарного 2023 года японский автопроизводитель увеличил выпуск на 10,8 процента, достигнув рекордного за всю историю концерна результата в 9,23 миллиона единиц.