Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:27, 30 мая 2024Мир

Лавров объяснил смысл участия России в ОБСЕ

Лавров: с помощью ОБСЕ Россия может транслировать свою позицию

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

С помощью участия в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Россия может транслировать свою позицию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

«Единственным смыслом участия России в ОБСЕ остается возможность доводить нашу позицию напрямую до остальных 56 участников. В том числе и до тех западных стран, которые заморозили диалог с нами в других форматах. Также мы можем блокировать не устраивающие Россию предложения недружественных стран», — сообщил дипломат.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Звезда «Моей прекрасной няни» много лет боролась с раком

      ФСБ задержала россиянина за продажу шпионских гаджетов

      Запуск «Прогресса МС-27» одобрили

      ВСУ второй раз за день пытались атаковать Краснодарский край

      Подростки избили защищавшего жену россиянина

      Назван российский регион с самым доступным жильем

      Россияне отреагировали на смерть Заворотнюк

      Врач назвала способ улучшить работу мозга

      Столтенберг заявил о возможности Украины наносить удары по России оружием Запада

      В России заявили об обострении кадрового голода в еще одной отрасли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше