Лавров объяснил смысл участия России в ОБСЕ

Лавров: с помощью ОБСЕ Россия может транслировать свою позицию

С помощью участия в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Россия может транслировать свою позицию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

«Единственным смыслом участия России в ОБСЕ остается возможность доводить нашу позицию напрямую до остальных 56 участников. В том числе и до тех западных стран, которые заморозили диалог с нами в других форматах. Также мы можем блокировать не устраивающие Россию предложения недружественных стран», — сообщил дипломат.