Лавров: переговоры по Украине должны учитывать «реалии на земле»

Будущие переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны основываться на принципах взаимной безопасности и учитывать «реалии на земле». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Переговоры должны опираться на принцип неделимости безопасности и реалии на земле», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что мирная конференция с участием России и Украины должна учитывать усилия Китая по разрешению конфликта.

В начале мая глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявлял, что Минск готов к переговорам по Украине, если Киев будет настроен на диалог. Он отметил, что украинский народ хочет прекращения конфликта, однако все зависит от политической воли Киева.

Также журналисты Advance заявили, что США склонят Украину к переговорам, если Вооруженные силы России дойдут до Харькова. Авторы также отметили, что чем дольше конфликт будет идти без продвижения процесса мирных переговоров, тем больше Украина потеряет территорий.