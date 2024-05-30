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17:47, 30 мая 2024Ценности

Милонов призвал запретить женщинам ходить без нижнего белья на публике

Депутат Милонов призвал запретить женщинам ходить без нижнего белья на публике

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал запретить женщинам ходить без нижнего белья в общественных местах. Его слова приводятся в Telegram-канале «Кровавая Барыня».

Милонов рассказал, что планирует разработать правила нахождения на улице. На такую инициативу депутата натолкнуло недовольство внешним видом некоторых граждан. «Лето, жара, и опять это голопузое жлобье с вываливающимися телесами, нависающими над трусами и плавками, шлепающее во вьетнамках по нашим городам», — высказался он.

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По мнению Милонова, нахождение женщин без нижнего белья на публике может не совпадать с нравственными и эстетическими предпочтениями общества, а потому необходимо одеваться прилично. «В конце концов мы же в России живем, а не в Америке», — заключил парламентарий.

В апреле депутат также призвал запретить «посланников из ада».

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