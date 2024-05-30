Министр подал в отставку после встречи с главой Крыма

Глава Крыма Аксенов: министр ЖКХ региона Донец подал в отставку

Министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Крыма Сергей Донец подал в отставку после встречи с главой региона Сергеем Аксеновым. Об этом сам Аксенов сообщил в Telegram-канале.

По словам Аксенова, решение об увольнении Донца было принято им в «рамках плановой ротации кадров». Вместо Сергея Донца Аксенов назначил министром ЖКХ Максима Новика.

Кроме того, сегодня, 30 мая, заявление об увольнении написал министр курортов и туризма республики Александр Волченко. «Ротация кадров продолжается, ее цель — повышение эффективности управления», — написал в блоге Аксенов.

Ранее глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, единственная в России женщина на посту губернатора, объявила об отставке.