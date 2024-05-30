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16:48, 30 мая 2024Силовые структуры

Мошенники обокрали заместителя директора российской школы на два миллиона рублей

В Перми мошенники обокрали заместителя директора школы на 2,2 миллиона рублей

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

В Перми мошенники обокрали 62-летнюю заместителя директора школы на два миллиона 200 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Под видом руководства женщины мошенники прислали ей сообщение в мессенджере о том, что ей заинтересовались сотрудники ФСБ. После этого потерпевшей позвонил некий мужчина, который представился полковником спецслужб. Он сообщил, что неизвестный получает кредиты от ее имени и переводит эти деньги в недружественную страну для помощи террористам. Затем звонивший рассказал женщине как, якобы, избежать уголовного преследования.

Он предложил потерпевшей обезопасить ее накопления, для чего она должна была перевести все деньги на новый счет. Напуганная россиянка последовала совету звонившего и перевела на указанный им счет 2,2 миллиона рублей. После этого она осознала, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мошенники обманули двух пожилых преподавательниц на общую сумму более двух миллионов рублей.

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      Анна Габай
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