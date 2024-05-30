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16:13, 30 мая 2024Экономика

Москвичам назвали сроки отступления жары

Синоптик Вильфанд: 30-градусная жара в столице отступит в начале недели

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве 30-градусная жара начнет отступать в начале следующей недели. Таким прогнозом с агентством «Москва» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В начале следующей недели прогнозируется погода с температурой от плюс 22 до 27 градусов. Воздушные массы будут поступать с юго-запада. По ночам ожидается до плюс 15 градусов. Также пройдут небольшие осадки. Дожди чуть смягчат пожароопасную ситуацию и будут комфортными для москвичей.

Вильфанд напомнил, что в 30-градусную жару и сухую погоду высока не только вероятность пожаров — переносить ее тяжело и для самочувствия человека, особенно в мегаполисе.

Ранее жителей столицы предупредили о дожде с грозой. Ожидается, что осадки выпадут в некоторых районах Москвы в четверг, 30 мая. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

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      Мария Черкасова
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