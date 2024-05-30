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12:02, 30 мая 2024Экономика

Москвичей предупредили о дожде с грозой

МЧС: 30 мая в Москве ожидается дождь с грозой

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В четверг, 30 мая, в Москве ожидается дождь с грозой. О непогоде жителей столицы предупредило местное управление МЧС в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, осадки могут выпасть с 12:00 до 22:00. Согласно прогнозам, при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями министерство рекомендует жителям и гостям города снизить скорость движения на автомобильных дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также лучше не парковать автомобили рядом с деревьями, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде на грядущих выходных в Москве. По его словам, в субботу и воскресенье стоит ожидать снижения температуры воздуха и осадков.

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      Александра Качан
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