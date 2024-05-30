Москвичам рассказали о погоде на выходные

Синоптик Ильин спрогнозировал грозы в Москве в выходные

Жителей столицы в предстоящие выходные ожидают дожди и грозы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Температура воздуха в столице при этом будет выше климатической нормы примерно на шесть градусов. После дождей температура будет на короткое время снижаться.

В пятницу, 31 мая, в Московской области будут развиваться кучевые облака, которые в любой момент могут переродиться в кучево-дождевые. Поэтому кратковременный дождь в столице ожидается уже в пятницу, а в Подмосковье местами пройдут грозы.

В субботу, 1 июня, грозы с высокой вероятностью пройдут и в Москве. В воскресенье, 2 июня, в течение дня местами в столице пройдет кратковременный дождь.

Температура воздуха в пятницу и выходные дни будет от 24 до 29 градусов. В пятницу местами воздух прогреется до 30 градусов и даже чуть выше этой отметки. В ночные часы в предстоящие выходные также будет очень тепло — от 14 до 19 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал отступление 30-градусной жары в Москве с начала следующей недели. В это время прогнозируется погода с температурой от плюс 22 до 27 градусов.