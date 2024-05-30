Мужчина напал с ножом на людей в московском магазине

В Москве мужчина напал с ножом на людей в магазине и ранил полицейского

В Москве мужчина напал с ножом на покупателей и продавцов в продуктовом магазине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, инцидент произошел на Хорошевском шоссе. В ночь на 30 мая в полицию сообщили о криках помощи в одном из жилых домов. Полицейские приехали на место происшествия и увидели мужчину, наносившего удары ножом россиянке. Когда сотрудники попросили его остановится, он напал на них.

Тогда правоохранители применили табельное оружие, выстрелив два раза в нападавшего. Однако он все же смог ранить полицейского и попытался скрыться в магазине, напав с ножом на работницу. Сотрудники МВД повторно применили табельное оружие и смогли задержать мужчину. Сейчас врачи оказывают помочь пострадавшим, в том числе и нападавшему.

Отмечается, что задержанный также подозревается в совершении расправы над мужчиной в квартире жилого дома на Хорошевском шоссе.

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