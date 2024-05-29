Силовые структуры
Россиянин попытался изнасиловать женщину и ограбил подростка
Под Брянском арестовали мужчину, пытавшегося изнасиловать прохожую
В Брянской области арестовали 31-летнего местного жителя, пытавшегося изнасиловать прохожую и ограбившего несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщает MK.RU.
По данным ведомства, 25 мая мужчина на Озерной улице в Унече напал на незнакомку. Он хотел надругаться над ней, однако женщина оказала сопротивление и спаслась. Тогда подозреваемый отправился в деревню Воробьевка и отобрал там у девочки-подростка мобильный телефон.
На допросе россиянин признал вину и раскаялся.
Ранее стало известно, что в Забайкальском крае арестовали на два месяца 28-летнего местного жителя, изнасиловавшего 17-летнюю девушку и расправившегося с ней.