На Большой кольцевой линии метро Москвы появятся новые пересадки

На трех станциях Большой кольцевой линии метро в 2024 г. откроют новые пересадки

В 2024 году на Большой кольцевой линии метро (БКЛ) появятся новые пересадки на радиальные линии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, на станциях «Авиамоторная» и «Электрозаводская» в этом году достроят подземный переход, а на «Текстильщиках» — пересадочный мост. Помимо этого, в переходе со станции «Авиамоторная» установят скульптуру «Икар», которую убирали при строительстве, а на «Электрозаводскую» вернут отреставрированные исторические горельефы «Путейцы» и «Работницы Электрозавода».

За счет появления новых переходов и моста пересесть с одной линии метро на другую удастся за несколько минут, при этом маршрут пассажиров обещает быть комфортным в любую погоду.

«Пересадка на станции "Электрозаводская" сегодня на высоком уровне готовности: завершено устройство основных конструкций, выполнена обратная засыпка котлована, а также закончена архитектурная отделка пассажирской зоны — полы и стены облицованы гранитом», — отчитался руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. Уточняется, что в данный момент в переходе обустраивают инженерные системы, монтируют воздуховоды и трубопроводы, силовой и слаботочный электрокабели. Параллельно близятся к финалу архитектурно-отделочные работы в служебных помещениях.

Ранее в мае стало известно, что в столичном метро и наземном транспорте заработала виртуальная карта «Тройка».