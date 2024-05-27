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15:53, 27 мая 2024Экономика

В Москве заработала виртуальная «Тройка»

В Москве заработала виртуальная карта «Тройка»
СюжетНовые станции метро в Москве

Фото: АГН «Москва»

В московском метро и наземном транспорте заработала виртуальная карта «Тройка». Жители столицы могут оплачивать проезд с помощью смартфона, говорится на сайте мэра города.

Виртуальная карта разработана с помощью российских технологий. Ее можно выпустить в приложении «Метро Москвы». Для оплаты проезда с помощью новой «Тройки» в метро, на МЦК, МЦД и речном транспорте нужно поднести экран телефона с QR-кодом к считывателю на турникете. В наземном транспорте необходимо отсканировать код на экране валидатора камерой смартфона.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, цифровизация билетной системы позволит городу ежегодно экономить 2,5 миллиарда рублей за счет отказа от печати чеков и бумажных билетов.

Ранее стали известны названия двух новых станций метро Москвы. Так, на Кольцевой линии появится станция «Достоевская», а на Троицкой — «ЗИЛ».

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      Александра Качан
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