На Украине начнут штрафовать военнообязанных без учетного документа

Военнобязанных граждан Украины без учетного документа начнут штрафовать

Военнообязанных граждан Украины, которые находятся в публичном пространстве без военно-учетного документа, начнут штрафовать. Об этом в беседе с изданием «Telegraf» сообщил представитель полтавского территориального центра комплектации (ТЦК) Роман Истомин.

«В период проведения мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с удостоверяющим личность документом и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК», — заявил сотрудник военкомата.

Он отметил, что штраф за нарушение требований закона составит от 17 до 25 тысяч гривен.

Ранее в Киеве рассказали, что из-за мобилизации в городском метро будут реже ходить поезда. Согласно сообщению пресс-службы муниципального предприятия, метрополитен испытывает острую нехватку работников, из-за чего увеличатся интервалы движения поездов.