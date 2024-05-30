В Киеве из-за мобилизации будут реже ходить поезда метро

Интервалы движения поездов метро Киева увеличат из-за мобилизации

Киевский метрополитен испытывает острую нехватку работников на фоне мобилизации, из-за чего увеличатся интервалы движения поездов. Об этом предприятие сообщило на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сообщается, что метро украинской столицы страдает от дефицита машинистов электропоездов, электромехаников, токарей и слесарей. В числе причин увеличения числа вакансий представители предприятия называют вынужденную миграцию, специфику профессий и мобилизационную работу в связи с военным положением в стране.

«Метрополитен является узкопрофильным предприятием, и подготовка и адаптация некоторых профессий требует длительного специального обучения. Так, машинист электропоезда, до момента его самостоятельной работы на линии, учится более 12 месяцев», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские пограничники задержали четырех мужчин, пытавшихся сбежать из страны в Румынию на детских надувных кругах. Как рассказали в ведомстве, уклонисты из Львовской, Закарпатской и Тернопольской областей Украины хотели уплыть в Румынию по реке Тиса.