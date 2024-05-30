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20:28, 30 мая 2024Бывший СССР

На Украине заявили об участии Макрона в «мирном саммите» в Швейцарии

Глава офиса Зеленского Ермак: Макрон принял приглашение на саммит по Украине

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение к участию в «мирном саммите» по Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Об этом глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак и экс-глава французского МИД Лоран Фабиус сообщили в совместной колонке в газете Le Figaro.

Авторы материала приветствовали решение Макрона и выразили надежду, что саммит «станет шагом к реализации мирных инициатив».

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщала, что Зеленский обеспокоен ситуацией на фронте и возможным отказом мировых лидеров от участия в конференции в Швейцарии. Один из источников издания при этом охарактеризовал ситуацию в офисе президента Украины как «паранойю».

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      Алевтина Запольская
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