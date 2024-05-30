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19:26, 30 мая 2024Бывший СССР

Украинские чиновники рассказали о паранойе в офисе Зеленского

FT: украинские чиновники описали ситуацию в офисе Зеленского как паранойю

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинские чиновники описали ситуацию в офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского как паранойю. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как рассказали изданию собеседники, Зеленский обеспокоен ситуацией на фронте и возможным отказом мировых лидеров от участия в саммите в Швейцарии. Один из источников описал ситуацию в ОП как «паранойю».

«Зеленский глубоко обеспокоен ситуацией на фронте, но особенно мирным саммитом в июне», — рассказал FT один из чиновников. Также собеседники рассказали о недовольстве украинского президента требованиями администрации президента США Джо Байдена не наносить удары по нефтяной инфраструктуре России.

Ранее FT сообщило, что офис Зеленского распорядился критиковать Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Документ был разослан ОП по крупным украинским чиновникам на этой неделе.

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      Юрий Леонов
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