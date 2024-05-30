Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:13, 30 мая 2024Бывший СССР

Офис Зеленского распорядился критиковать Байдена и Си Цзиньпина

FT: офис Зеленского дал чиновникам распоряжение критиковать Байдена и Си

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Офис президента Украины (ОП) Владимира Зеленского дал распоряжение украинским чиновникам критиковать президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания документ ОП.

Как рассказали изданию источники, в офисе Зеленского распорядились публично критиковать Байдена и Си Цзиньпина за нежелание присутствовать на конференции по Украине в Швейцарии. Документ был разослан по крупным украинским чиновникам на этой неделе.

«Если они не хотят присутствовать, тогда какие их настоящие интересы?» — говорится в документе ОП. Журналисты FT отмечают, что украинские власти пошли на такой шаг на фоне разногласий с Вашингтоном.

Ранее окружение Зеленского возмутилось выступлением госсекретаря США Энтони Блинкена в киевском баре.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Офис Зеленского распорядился критиковать Байдена и Си Цзиньпина

      Россиянка заколола критиковавшего ее за выполнение домашних обязанностей мужа

      Израиль осудил решение Словении признать Палестину

      Пентагон обвинил Россию в ударе северокорейскими ракетами по Украине

      «Насильника с неприятным запахом изо рта» поймали спустя 17 лет

      Украинские чиновники рассказали о паранойе в офисе Зеленского

      Россиян предупредили о пяти недопустимых в жару напитках

      Харламов рассказал о работе с Заворотнюк

      На Украине заявили о напряженных отношениях с США

      Раскрыты подробности о службе в ВСУ убитой разведчиками жительницы ЛНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше