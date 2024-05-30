Офис Зеленского распорядился критиковать Байдена и Си Цзиньпина

FT: офис Зеленского дал чиновникам распоряжение критиковать Байдена и Си

Офис президента Украины (ОП) Владимира Зеленского дал распоряжение украинским чиновникам критиковать президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания документ ОП.

Как рассказали изданию источники, в офисе Зеленского распорядились публично критиковать Байдена и Си Цзиньпина за нежелание присутствовать на конференции по Украине в Швейцарии. Документ был разослан по крупным украинским чиновникам на этой неделе.

«Если они не хотят присутствовать, тогда какие их настоящие интересы?» — говорится в документе ОП. Журналисты FT отмечают, что украинские власти пошли на такой шаг на фоне разногласий с Вашингтоном.

Ранее окружение Зеленского возмутилось выступлением госсекретаря США Энтони Блинкена в киевском баре.