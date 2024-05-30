Напавшего на таксиста 19 лет назад россиянина приговорили к 25 годам

В Череповце суд приговорил мужчину к 25 годам за убийство таксиста в 2005 году

В Череповце суд приговорил к 25 годам колонии особого режима 50-летнего местного жителя, который в 2005 году расправился с таксистом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ. Ранее он дважды был судим за расправы, в том числе над своим отцом.

9 мая 2005 года 45-летний водитель такси сообщил по рации о нападении. Пострадавшего нашли во дворе одного из домов города, госпитализировали, но спасти его не удалось. Тогда злоумышленников найти не смогли. Перспективы в раскрытии этого дела появились в 2023 году.

Один из жильцов дома, около которого нашли таксиста, рассказал, что в тот день слышал, как подъехал автомобиль, а через несколько минут раздался женский крик и звук, характерный для падения, затем был звук быстро удалявшихся шагов. Весной 2023 года он опознал голос кричащей женщины. В результате она рассказала, что после застолья приехала с бывшим сожителем домой на такси. Мужчина не захотел оплачивать проезд. Вместо этого он напал на водителя, сначала ударив его рукой, а потом ножом в грудь. После осужденный забрал у таксиста сумку и 10 тысяч рублей, а потом скрылся.

Женщина не сообщила о трагедии, так как опасалась за свою жизнь и здоровье — сожитель употреблял наркотики и ранее неоднократно применял к ней и иным лицам физическую силу.

Ранее в Иркутской области двум россиянам предъявили обвинение в расправе 15-летней давности над членом своей банды.