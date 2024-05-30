«Насильника с неприятным запахом изо рта» поймали спустя 17 лет

В США спустя 17 лет поймали беглого насильника, опознанного по запаху изо рта

В Северной Калифорнии, США, поймали беглого преступника спустя 17 лет после совершенного им изнасилования. Об этом сообщает The Washington Post.

В 2005 году в американском штате Массачусетс Туэн Кит Ли похитил и изнасиловал официантку из ресторана своей семьи, угрожая ей ножом. Девушку нашел привязанной к кровати ее бойфренд. Через два года мужчине предъявили обвинения. Преступника опознали по анализу ДНК и специфическому запаху изо рта. Тогда Ли и получил прозвище «насильник с неприятным запахом изо рта».

Мужчина внес залог в размере ста тысяч долларов (почти девять миллионов рублей), чтобы не содержаться под стражей во время следствия, и сбежал в разгар судебных разбирательств. Присяжные заочно признали Ли виновным по всем пунктам обвинения.

Полиция продолжала поиски насильника все последние 17 лет. В этом году им удалось найти адрес дорогостоящей резиденции владелицы цветочного магазина, связанной с Ли. Так полицейские выследили и арестовали преступника.

Ли пытался уехать куда-то на машине с женщиной, когда их остановила полиция. Насильник представился поддельным именем, но его идентифицировали по отпечаткам пальцев. Как сообщает полиция штата Массачусетс, спутница преступника, жившая с ним 15 лет, не знала о его прошлом. Ли взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в американском городе Лос-Анджелес арестовали владельца фургона, оборудованного для изнасилований. Полиция смогла поймать насильника с помощью одной из его жертв, которой удалось сбежать.

