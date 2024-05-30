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14:30, 30 мая 2024Ценности

Наталья Водянова снялась для российского бренда

Топ-модель Наталья Водянова снялась для российского бренда 12 STOREEZ

Фото: @12storez

Топ-модель Наталья Водянова снялась для российского бренда 12 STOREEZ. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) модной марки.

На размещенных фото 42-летняя манекенщица запечатлена в шелковом платье-комбинации розового цвета и сером пальто. Кроме того, она предстала перед камерой в облегающем белом платье и остроносых туфлях.

Новая капсульная коллекция одежды создана совместно с благотворительным фондом «Обнаженные сердца», основательницей которого является Водянова. «Наша первая капсула получилась светлой и нежной. Мы выбрали для нее тональность, близкую к цветам нашего символа — обнаженного сердца», — пояснила топ-модель.

В марте английский модельер Стелла Маккартни назвала Наталью Водянову своей музой.

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      Мария Винар
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