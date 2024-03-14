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16:16, 14 марта 2024Ценности

Иностранный модельер назвала Наталью Водянову музой

Английский дизайнер Стелла Маккартни назвала модель Наталью Водянову своей музой
Наталья Водянова

Наталья Водянова. Кадр: @stellamccartney

Английский модельер Стелла Маккартни назвала российскую топ-модель Наталью Водянову своей музой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Иностранный дизайнер поделилась фото и видео с показа зимней коллекции одежды. На размещенных кадрах запечатлена 42-летняя манекенщица, одетая в объемную шубу белого цвета и сапоги в тон.

«Фото женщины Стеллы, моей музы навеки... Я люблю тебя», — подписала Маккартни пост.

В феврале Наталья Водянова попала на обложку итальянского журнала D — la Repubblica. На опубликованном черно-белом фото модель предстала перед камерой в облегающих лосинах Balenciaga, боди Wolford, а также шелковой накидке Rick Owens Online.

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      Мария Винар
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