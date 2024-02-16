Наталья Водянова в облегающих лосинах попала на обложку иностранного журнала

Российская топ-модель Наталья Водянова попала на обложку итальянского журнала D - la Repubblica. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте иностранного издания (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном черно-белом фото 41-летняя манекенщица предстала в облегающих лосинах Balenciaga, боди Wolford, а также шелковой накидке Rick Owens Online. Кроме того, знаменитость надела остроносые туфли на тонких шпильках и уложила волосы в гладкую прическу.

Известно, что данный снимок сделан французским фотографом Робином Галигом, который ранее работал с моделями Кендалл Дженнер и Линдой Евангелистой.

В декабре 2023 года Наталья Водянова показала естественную внешность для Vogue. Тогда модель предстала в ванной комнате в шелковом халате оливкового цвета. При этом в ролике было видно, что манекенщица отказалась от макияжа, продемонстрировав лицо крупным планом.