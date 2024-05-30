Названы сроки открытия круглогодичной навигации в восточном секторе Севморпути

Круглогодичная навигация в восточном секторе Севморпути откроется в 2024 году

Круглогодичная навигация в восточном секторе Северного морского пути откроется в 2024 году. Об этом сообщил заместитель главы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов, его слова приводит «Интерфакс».

По заявлению Гусейнова, на Севморпути уже работают десять ледоколов, благодаря которым движение по транспортной артерии сможет не прекращаться весь год. Он отметил, что семь из десяти ледоколов — атомные.

«Общая потребность для наших ключевых инвестиционных проектов в Арктике для обеспечения грузопотока по СМП составляет более 120 судов, строительство которых предусмотрено в перспективном плане строительства гражданских судов до 2035 года», — подытожил Гусейнов.

Ранее сообщалось, что побережье Камчатки и акваторию Северного морского пути прикроют беспилотниками «Иноходец» и «Форпост». На полуострове и вдоль Севморпути планируют построить базы для тяжелых дронов.