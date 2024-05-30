69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
12:01, 30 мая 202469-я параллель

Названы сроки открытия круглогодичной навигации в восточном секторе Севморпути

Круглогодичная навигация в восточном секторе Севморпути откроется в 2024 году

Фото: Rosatom / Globallookpress.com

Круглогодичная навигация в восточном секторе Северного морского пути откроется в 2024 году. Об этом сообщил заместитель главы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов, его слова приводит «Интерфакс».

По заявлению Гусейнова, на Севморпути уже работают десять ледоколов, благодаря которым движение по транспортной артерии сможет не прекращаться весь год. Он отметил, что семь из десяти ледоколов — атомные.

«Общая потребность для наших ключевых инвестиционных проектов в Арктике для обеспечения грузопотока по СМП составляет более 120 судов, строительство которых предусмотрено в перспективном плане строительства гражданских судов до 2035 года», — подытожил Гусейнов.

Ранее сообщалось, что побережье Камчатки и акваторию Северного морского пути прикроют беспилотниками «Иноходец» и «Форпост». На полуострове и вдоль Севморпути планируют построить базы для тяжелых дронов.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Звезда «Моей прекрасной няни» много лет боролась с раком

      Составлен рейтинг стран по обеспеченности банковскими услугами

      Российская фигуристка ответила на вопрос о смене гражданства

      Китай пригрозил Тайваню войной из-за объявления независимости

      В России захотели ограничить продажу алкоголя в duty free на внутренних рейсах

      Власти Японии решили создать комиссию по НЛО

      Пресечена новая попытка атаки ВСУ на Россию

      Наблюдавший Заворотнюк профессор рассказал о ее лечении

      «Ростех» создал легкую проводную военную систему связи

      Экс-премьер Швеции предрек разрешение мощи США после победы России на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше