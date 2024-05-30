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19:07, 30 мая 2024Культура

Нонна Гришаева раскрыла одну особенность Заворотнюк

Актриса Нонна Гришаева: у Заворотнюк всегда были грустные глаза
Актриса Нонна Гришаева

Актриса Нонна Гришаева. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская актриса Нонна Гришаева высказалась о смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Ее слова приводит MK.RU.

Гришаева назвала смерть актрисы ужасной и несправедливой. «Честно говоря, мне нечего сказать, кроме того, что мне очень жаль, нечего сказать, кроме слов соболезнования ее семье. Человек уходит в таком раннем возрасте, это всегда очень больно», — призналась она.

Актриса отметила, что у нее стерлись из памяти многие воспоминания о совместной работе с Заворотнюк. Однако она назвала одну особенность умершей звезды. «Мне вспоминаются только ее грустные глаза. Глаза были почему-то всегда грустные», — сказала Гришаева.

О смерти Заворотнюк стало известно 30 мая. Артистка скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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