Илон Маск начал искать еще трех добровольцев для чипирования
Принадлежающий миллиардеру Илону Маску стартап Neuralink начал поиски трех новых пациентов для чипирования. Об этом сообщает издание The Register.
Соответстующее уведомление обнаружили в базе данных клинических испытаний США. В документе говорится, что в рамках исследования компании необходимо отобрать три добровольца. Основная часть испытаний начнется в 2026 году, исследование должно завершиться в 2031 году.
Компания Neuralink начала искать пациентов в возрасте от 22 до 75 лет с тяжелой квадриплегией или параличом всех конечностей из-за травмы спинного мозга или бокового амиотрофического склероза (БАС). Компании не требуются люди, уже имеющие определенные импланты или страдающие от ожирения.
По словам журналистов, появление заявки компании Илона Маска в базе не означает, что власти США дали разрешение на испытания. Однако это демонстрирует перспективные планы Neuralink. В конце мая стартап получил разрешение чипировать еще одного пациента. Первым чипированным стартапом человеком оказался парализованный 29-летний американец Нолан Арбо.
Ранее компания Precision Neuroscience, которую называют главным конкурентом Neuralink, побила рекорд по установке наибольшего числа электродов в человеческом мозге. Специалистам фирмы удалось подключить к мозгу пациента 4096 электродов.