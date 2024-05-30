Илон Маск начал искать еще трех добровольцев для чипирования

The Register: стартап Neuralink начал искать новых пациентов для чипирования

Принадлежающий миллиардеру Илону Маску стартап Neuralink начал поиски трех новых пациентов для чипирования. Об этом сообщает издание The Register.

Соответстующее уведомление обнаружили в базе данных клинических испытаний США. В документе говорится, что в рамках исследования компании необходимо отобрать три добровольца. Основная часть испытаний начнется в 2026 году, исследование должно завершиться в 2031 году.

Компания Neuralink начала искать пациентов в возрасте от 22 до 75 лет с тяжелой квадриплегией или параличом всех конечностей из-за травмы спинного мозга или бокового амиотрофического склероза (БАС). Компании не требуются люди, уже имеющие определенные импланты или страдающие от ожирения.

По словам журналистов, появление заявки компании Илона Маска в базе не означает, что власти США дали разрешение на испытания. Однако это демонстрирует перспективные планы Neuralink. В конце мая стартап получил разрешение чипировать еще одного пациента. Первым чипированным стартапом человеком оказался парализованный 29-летний американец Нолан Арбо.

Ранее компания Precision Neuroscience, которую называют главным конкурентом Neuralink, побила рекорд по установке наибольшего числа электродов в человеческом мозге. Специалистам фирмы удалось подключить к мозгу пациента 4096 электродов.