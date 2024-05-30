Россияне отреагировали на смерть Заворотнюк

Пользователи сети отреагировали на смерть популярной актрисы, звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Россияне принесли соболезнования родственникам артистки в соцсетях.

«Мое детство сегодня окончательно закончилось, очень вам соболезную и хочу выразить благодарность за творчество вашей мамы и такой невероятный талант, который навсегда останется в памяти у многих людей. Спасибо», «Ваша мама заряд позитива, именно такой мы ее запомним», «Ушла самая любимая актриса из детства. Няню Вику будем помнить всегда», — написали пользователи на странице дочери актрисы Анны в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Комментарии, в которых пользователи признавались, что с Заворотнюк у них связаны только теплые воспоминания, были опубликованы и в Telegram. Один из пользователей заявил, что актриса «навсегда останется в его памяти красивой и лучезарной». «Она была очень настоящая и живая. С ней было очень приятно общаться и работать», «Бесконечно жаль! Очень любим ее всей семьей!» — рассказали пользователи.

Блогер и музыкант Александр Конь в своем Telegram-канале написал, что Заворотнюк была женщиной, которая обладала «той самой знаменитой украинской красотой». «Нашу встречу я не забуду никогда. Эта хрупкая, красивая, известная с детства как няня, говорила такие мудрые вещи! (...) Бриллиант один на миллионы. Люди столбенели и с трепетом наслаждались присутствием Насти», — вспомнила одна из пользовательниц на официальной странице актрисы в Instagram.

О смерти Заворотнюк стало известно ранее 30 мая. Звезда «Моей прекрасной няни» скончалась на 54-м году жизни после продолжительной борьбы с раком мозга. Недуг у нее диагностировали в 2019 году. С того момента она перестала появляться на публике.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня». Артистка также принимала участие в шоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами» и «Брачные игры».