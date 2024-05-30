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10:01, 30 мая 2024Бывший СССР

Пленный рассказал об ухудшении здоровья бойцов ВСУ после работы под Чернобылем

Пленный Кожома: здоровье бойцов ВСУ ухудшилось после работы под Чернобылем

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Самочувствие многих бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшилось после работы под Чернобылем. О возникших у военных проблемах со здоровьем рассказал украинский пленный Андрей Кожома, передает ТАСС.

Он сообщил, что его бригаду территориальной обороны перевели из Одесской области под Чернобыль. Там украинские военные занимались оборудованием позиций, блиндажей и окопов. По словам Кожомы, в это время к ним приезжали специалисты для проведения замеров уровня радиации, однако результатами никто не делился.

«Мы окапывались на глубину 3 метра и переживали, что у ребят начали зубы сыпаться, ломало очень сильно спину у пацанов. Многие поехали в больницу, им не могли поставить диагноз, что это. Все понимали, что это радиация», — добавил украинский пленный.

Кожома также обвинил украинское командование в несоблюдении мер антирадиационной безопасности при организации работ под Чернобылем. Он заявил, что бойцы ВСУ не получали антирадиационные медикаменты.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин на фоне обстрела ВСУ Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) обвинил Киев в «игре с ядерным огнем». Он напомнил о взрыве на АЭС в Чернобыле в 1986 году, отметив, что тогда это произошло непреднамеренно, а сейчас украинские военные провоцируют катастрофу, от которой может пострадать весь мир.

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      Екатерина Грищенко
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