Депутат Затулин обвинил Украину в игре с ядерным огнем из-за обстрела АЭС

Обстрел Запорожской АЭС лишний раз доказывает, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отдающих приказы в Киеве становятся более авантюрными и опасными, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. В беседе с «Лентой.ру» он обвинил Украину в игре с ядерным огнем.

Утром 14 марта ВСУ обстреляли критическую инфраструктуру Запорожской АЭС. Взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от хранилища с дизельным топливом.

На Украине в прямом смысле слова играют с огнем, в данном случае с ядерным, подчеркнул депутат. Он также отметил, что ВСУ наращивают попытки атак и диверсионных актов в глубоком российском тылу.

«Они как бы пытаются этими атаками доказывать, что они способны наносить ущерб. И, конечно, их хрустальной мечтой остается подтолкнуть в России к каким-то выступлениям против военных действий под впечатлением от этих атак. Этого не будет. Власть в России и народ в России сегодня едины как никогда. Всем известно, что есть те, кто осуждает эту операцию и уехал из страны, но те, кто в стране, безусловно разделяют политику действующего президента, и мы это увидим, я уверен, 17 марта на выборах», — высказался Затулин.

По словам собеседника «Ленты.ру», попытки раскачать политическую ситуацию в России ничего не дадут, но они, безусловно, опасны, потому что украинцы наносят ущерб мирным гражданам, инфраструктуре, и в данном случае даже рискуют ядерной катастрофой на Запорожской АЭС.

«Это лишний повод тем, в чью сторону это облако может, не дай бог, если случится что, двинуться, подумать и укротить все эти попытки, дать знать своим подопечным в Киеве, что они играют с огнем, и этот огонь может на самом деле обрушиться и на Европу, что уже было во время Чернобыля. Но тогда это была непреднамеренная катастрофа. Сейчас же речь идет о том, что атаки на Запорожскую АЭС — это фактически провокация преднамеренной катастрофы, пострадать от которой может весь мир и прежде всего Европа», — заключил депутат.

Ранее представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал, что Украина регулярно предпринимает попытки атаковать российские атомные электростанции. По его словам, чаще всего ВСУ пытаются нанести удар по Курской АЭС.