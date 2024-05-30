Помогавшего ВСУ экс-студента МГУ отказались пускать в Грузию

Помогавшего ВСУ экс-студента МГУ Гулько не пропустили через грузинскую границу

Помогавшего Вооруженным силам Украины (ВСУ) экс-студента Московского государственного университета (МГУ) Сергея Гулько отказались пускать в Грузию. Об этом заявил сам Гулько, его слова приводит РИА Новости.

По словам депортированного из России молодого человека, грузинские пограничники не стали объяснять ему причины, по которым не пропустили его в страну.

«Меня отвезли в центр временного содержания иностранных граждан. В течение недели я купил билет. Изначально я поехал в Грузию, в Грузии мне отказали», — рассказал он.

Сергей Гулько родился в Одессе и имеет украинское гражданство. Тверской районный суд установил, что экс-студент публиковал в интернете призывы и лозунги националистического характера. Также сообщалось, что он организовывал сбор денег для нужд ВСУ и искал способы вступить в ряды украинской армии, а также призывал наносить удары по Москве. Гулько обязали покинуть Россию до 29 апреля.