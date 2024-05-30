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16:52, 30 мая 2024Россия

Пойманный на пьяной езде российский чиновник отправится на СВО

Пойманный на пьяной езде глава поселка Первомайский отправится на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Глава поселка Первомайский Нижегородской области Дмитрий Полудницын, пойманный пьяным за рулем, отправится на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил местный блогер Дмитрий Захаров со ссылкой на ответ помощника губернатора региона Глеба Никитина, скриншот с которым он опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

27 мая на сайте судебного участка №2 Городецкого судебного района Нижегородской области появилась информация о привлечении к административной ответственности россиянина, чьи имя, фамилия и отчество полностью совпадают с данными главы Первомайского. Как следует из материалов, россиянина обвинили в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По словам Захарова, он отправил через «ВКонтакте» запрос главе региона Никитину с просьбой прокомментировать информацию. 30 мая россиянин получил ответ от помощника губернатора, который подтвердил, что в материалах суда речь идет о главе поселка Первомайский. «На данный момент Полудницын Д.М. находится в отпуске, после которого планирует уволиться с текущей должности и заключить контракт с ВС РФ», — говорится в сообщении.

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      Константин Лысяков
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