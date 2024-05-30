Пойманный на пьяной езде российский чиновник отправится на СВО

Пойманный на пьяной езде глава поселка Первомайский отправится на СВО

Глава поселка Первомайский Нижегородской области Дмитрий Полудницын, пойманный пьяным за рулем, отправится на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил местный блогер Дмитрий Захаров со ссылкой на ответ помощника губернатора региона Глеба Никитина, скриншот с которым он опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

27 мая на сайте судебного участка №2 Городецкого судебного района Нижегородской области появилась информация о привлечении к административной ответственности россиянина, чьи имя, фамилия и отчество полностью совпадают с данными главы Первомайского. Как следует из материалов, россиянина обвинили в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По словам Захарова, он отправил через «ВКонтакте» запрос главе региона Никитину с просьбой прокомментировать информацию. 30 мая россиянин получил ответ от помощника губернатора, который подтвердил, что в материалах суда речь идет о главе поселка Первомайский. «На данный момент Полудницын Д.М. находится в отпуске, после которого планирует уволиться с текущей должности и заключить контракт с ВС РФ», — говорится в сообщении.

Ранее покинуть пост и отправиться на СВО решил руководитель правительства Дагестана Алексей Гасанов. Как рассказал глава республики Сергей Меликов, за два года политик несколько раз просил отпустить его в зону боевых действий.