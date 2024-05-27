Руководитель администрации главы и правительства Дагестана ушел с поста ради СВО

Руководитель администрации главы и правительства Дагестана уйдет на СВО

Руководитель администрации главы и правительства Дагестана Алексей Гасанов уйдет на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в Telegram.

По словам главы Дагестана, после начала СВО Гасанов несколько раз просил отпустить его в зону боевых действий. Меликов признался, что не мог отпустить чиновника до завершения выборов, вероятно, имея в виду состоявшиеся в марте выборы президента России.

Руководитель республики выразил уверенность, что на СВО Гасанов проявит свои лучшие качества. Меликов поблагодарил чиновника за работу в руководстве Дагестана и пожелал ему возвратиться с победой.

Согласно информации, размещенной на сайте правительства Дагестана, Гасанов не имеет военного опыта, кроме службы в Советской Армии, которую он проходил с 1980 по 1982 год. Принимал ли он участие в начавшейся в 1979 году войне в Афганистане, не сообщается.

27 мая Мэр города Большой Камень Приморского края Рустям Абушаев сообщил о награждении орденом Мужества. Ранее мужчина отправился на СВО. В опубликованном в Telegram сообщении он выразил благодарность тем, кто поддерживает российских солдат.