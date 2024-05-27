Мэра Большого Камня наградили орденом Мужества в зоне СВО

Главу Большого Камня Абушаева наградили орденом Мужества в зоне СВО

Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, сообщил, что награжден орденом Мужества. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Чиновник поблагодарил тех, что поддерживает солдат, верит и ждет. «Без вас мы никуда», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил орден Мужества племяннику и заместителю главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзату Кадырову.

До этого Путин наградил Вячеслава Гладкова, губернатора подвергающейся обстрелам Белгородской области, орденом Мужества. В документе отмечается, что награда вручается за «мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».