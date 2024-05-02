Путин наградил губернатора Белгородской области орденом Мужества

Путин наградил губернатора Белгородской области Гладкова орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Это следует из указа, опубликованного на сайте Кремля.

В документе отмечается, что награда вручается за «мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Белгородская область, будучи приграничным регионом, многократно подвергалась атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале регулярно отчитывается о нанесенных ударах по населенным пунктам. Последний раз, по его словам, беспилотником ВСУ было атаковано село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. «В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, есть повреждения в одном частном жилом домовладении», — сообщил глава области.