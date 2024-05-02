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18:32, 2 мая 2024Россия

Путин наградил губернатора Белгородской области орденом Мужества

Путин наградил губернатора Белгородской области Гладкова орденом Мужества
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Это следует из указа, опубликованного на сайте Кремля.

В документе отмечается, что награда вручается за «мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Белгородская область, будучи приграничным регионом, многократно подвергалась атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале регулярно отчитывается о нанесенных ударах по населенным пунктам. Последний раз, по его словам, беспилотником ВСУ было атаковано село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. «В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, есть повреждения в одном частном жилом домовладении», — сообщил глава области.

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      Анастасия Яланская
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