Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке подверглось село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа.

«В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, есть повреждения в одном частном жилом домовладении», — пояснил глава области.

1 мая дроны-камикадзе ВСУ повторно атаковали село село Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области. До этого 27 апреля село атаковали десять FPV-дронов. Тогда пострадали восемь человек, в том числе 17-летняя девушка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.