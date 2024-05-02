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17:19, 2 мая 2024Россия

Беспилотник ВСУ атаковал российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке подверглось село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа.

«В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, есть повреждения в одном частном жилом домовладении», — пояснил глава области.

1 мая дроны-камикадзе ВСУ повторно атаковали село село Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области. До этого 27 апреля село атаковали десять FPV-дронов. Тогда пострадали восемь человек, в том числе 17-летняя девушка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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