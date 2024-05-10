Племянник Кадырова получил награду от Путина

Депутат ГД Делимханов: Путин наградил племянника Кадырова орденом Мужества

Президент России Владимир Путин присвоил орден Мужества племяннику и заместителю главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзату Кадырову. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в Telegram.

Он отметил, что Хамзат Кадыров регулярно посещает передовые позиции и «с большой самоотдачей трудится на любом доверенном участке, быстро добиваясь видимых результатов». «Его знают как ответственного, исполнительного и энергичного молодого человека», — подчеркнул депутат.

В 2023 году Хамзат Кадыров стал Героем Чеченской Республики. Как сообщил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, Хамзат Кадыров обладает большим и разносторонним опытом и зарекомендовал себя как «справедливый управленец и специалист высокого класса».