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22:52, 10 мая 2024Россия

Племянник Кадырова получил награду от Путина

Депутат ГД Делимханов: Путин наградил племянника Кадырова орденом Мужества

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин присвоил орден Мужества племяннику и заместителю главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзату Кадырову. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в Telegram.

Он отметил, что Хамзат Кадыров регулярно посещает передовые позиции и «с большой самоотдачей трудится на любом доверенном участке, быстро добиваясь видимых результатов». «Его знают как ответственного, исполнительного и энергичного молодого человека», — подчеркнул депутат.

В 2023 году Хамзат Кадыров стал Героем Чеченской Республики. Как сообщил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, Хамзат Кадыров обладает большим и разносторонним опытом и зарекомендовал себя как «справедливый управленец и специалист высокого класса».

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      Марина Совина
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