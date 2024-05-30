Преподаватель российского колледжа домогался первокурсников за хорошие оценки

Под Астраханью педагог колледжа домогался первокурсников, обещая хорошие оценки

В Астраханской области преподаватель колледжа домогался двух несовершеннолетних первокурсников, обещая хорошие оценки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на некий информативный источник.

По информации источника, речь идет о педагоге физики в одном из колледжей Астраханской области. Он трогал студентов в интимных местах за хорошие оценки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Во время допроса он признался в содеянном и написал явку с повинной

Ранее сообщалось, что в Кирове преподавателя заподозрили в домогательствах к школьницам-близнецам во время платных занятий по радиоделу.