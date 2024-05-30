Группе «Сплин» предсказали скорое исчезновение

Продюсер Дворцов: группа «Сплин» может скоро исчезнуть

Музыкальную группу «Сплин» может ждать скорое исчезновение. С таким мнением выступил известный продюсер Сергей Дворцов, его цитирует онлайн-журнал «Страсти».

По мнению медиаменеджера, коллектив себя уничтожил. «Потому что во время специальной военной операции на одном из концертов в городе Воронеже они нелицеприятно высказались по поводу СВО и Российской Федерации», — сказал Дворцов, уточнив, что музыканты начали «самовольно» отменять концерты, не оповещая поклонников и не возвращая деньги.

Он также выразил мнение, что с артистов «слетела маска», и поклонники увидели их истинные лица. «В первую очередь это плевок в своего зрителя, который ходил к ним и отдавал любые деньги за их концерты», — добавил продюсер.

Дворцов отметил, что коллектив не пользуется популярностью за рубежом. «Поэтому, я уверен с точностью, что их возвращения больше ждать не стоит. Они с медийных радаров, с музыкального пьедестала могут скоро исчезнуть от слова совсем», — заключил он.

Ранее Сергей Дворцов предрек крах карьеры российского рок-музыканта и основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (признан Минюстом России иностранным агентом) на Западе.